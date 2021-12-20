Врач-кардиолог: во избежание тромбоза легких при COVID-19 необходимо соблюдать профилактику

По мнению специалиста, чтобы избежать тромбоз легких при коронавирусной инфекции, необходимо много двигаться и пить много жидкости.

Врач-кардиолог Городской поликлиники №52, член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов Татьяна Чернушенко рассказала, что необходимо соблюдать профилактические меры, чтобы избежать тромбоза легких при коронавирусе. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Специалист считает, что нужно пить больше чисто воды, примерно 35 миллилитров на один килограмм веса. Даже небольшое обезвоживание связано с густотой крови.

Чернушенко настоятельно рекомендует отказаться от курения в силу того, что табак оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды. Такой эффект повышает риск загущения крови.

По словам эксперта, при высоком давлении нужно регулярно принимать терапию, а в случае с ожирением нужно бороться с лишним весом. Если у человека есть проблемы с венами, ему нужно обратиться к врачу и избегать переломов и травм.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцинация от коронавирусной инфекции не оказывает никакого влияния на преобразование старых штаммов в новые.