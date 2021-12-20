Врач рассказал о влиянии вакцинации на появление новых штаммов COVID-19

Врач рассказал о влиянии вакцинации на появление новых штаммов COVID-19
В настоящее время известно, что новые варианты коронавируса появляются в странах с низким уровнем вакцинации. Фото: pexels

Коронавирус продолжает стремительно мутировать, из-за чего появляются новые штаммы. Врач общей практики Борис Шаляпин объяснил, как вакцинация влияет на преобразование вируса в новые варианты.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург«, вакцинация от коронавируса не оказывает никакого влияния на преобразование старых штаммов в новые. По словам Шаляпина, в большинстве случаев именно отсутствие достаточного уровня вакцинации может повлиять на мутацию SARS-CoV-2.

В настоящее время известно, что новые варианты коронавируса появляются в странах с низким уровнем вакцинации.

Врач добавил, что в России выполняются все меры безопасности и соблюдается масочный режим, а также активно идет вакцинация от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург раскрыл условие окончания пандемии COVID.

вакцинация от коронавируса врач новые штаммы коронавируса


 

Новости партнеров
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал о влиянии вакцинации на появление новых штаммов COVID-19
Стало известно, на сколько увеличат пенсии в 2022 году
Экс-сотрудникам ГМЗ «Петергоф», виновным в растрате, вынесли приговор
Список портала госуслуг будет расширен в 2022 году
Аналитики: больше половины россиян надеются на улучшение благосостояния в ...
В аэропорту Пулково в понедельник задержали четыре самолета
«Газпром-медиа Радио» и «Русская Медиагруппа» будут совместно продавать ...
В 2022 году в России ожидается повышения тарифов на ЖКХ