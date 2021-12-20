Врач рассказал о влиянии вакцинации на появление новых штаммов COVID-19

В настоящее время известно, что новые варианты коронавируса появляются в странах с низким уровнем вакцинации. Фото: pexels

В настоящее время известно, что новые варианты коронавируса появляются в странах с низким уровнем вакцинации. Фото: pexels

Коронавирус продолжает стремительно мутировать, из-за чего появляются новые штаммы. Врач общей практики Борис Шаляпин объяснил, как вакцинация влияет на преобразование вируса в новые варианты.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург«, вакцинация от коронавируса не оказывает никакого влияния на преобразование старых штаммов в новые. По словам Шаляпина, в большинстве случаев именно отсутствие достаточного уровня вакцинации может повлиять на мутацию SARS-CoV-2.

В настоящее время известно, что новые варианты коронавируса появляются в странах с низким уровнем вакцинации.

Врач добавил, что в России выполняются все меры безопасности и соблюдается масочный режим, а также активно идет вакцинация от коронавируса.

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