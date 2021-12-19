Гинцбург раскрыл условие окончания пандемии COVID

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие, при котором в России завершится пандемия коронавирусной инфекции.

По его словам, пандемия COVID-19 в стране закончится только тогда, когда 75% населения будут иметь иммунитет к COVID-19.

Гинцбург отметил в эфире программы «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия–1», что таких показателей можно будет добиться, если в течение шести месяцев «всю российскую популяцию накроют вакцинным препаратом».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проходить повторную вакцинацию «Спутником V» можно каждые полгода. Ревакцинироваться этим препаратом разрешено бесконечного количество раз.