Собянин: в Москве на Новый год не планируются дополнительные ограничения

На Новый год в столице России вводить дополнительные ограничения в связи пандемией коронавируса не планируют.
В прямом эфире на телеканале «Россия 24», трансляция которого проходит на YouTube-канале, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что речь о новых коронавирусных ограничениях на Новы год не идет.
Собянин отмечает, что все будет зависеть от ситуации. По его мнению, она достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая.
Мэр назвал главной задачей здравоохранения Москвы — это не доводить пациентов с COVID-19 до тяжелого состояния, а лечить амбулаторно. Для этого необходимо делать максимальное количество ПЦР-тестов, чтобы выявить болезнь на ранней стадии.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что лечение одного пациента с коронавирусом в стационарах Москвы в среднем обходится в 240 тысяч рублей.