Собянин рассказал, что на лечение одного больного COVID-19 в Москве тратят в 240 тысяч рублей

Собянин: больше всего средств тратится на больных в тяжелом состоянии, которые находятся в реанимации. Фото: Кремль

Собянин: больше всего средств тратится на больных в тяжелом состоянии, которые находятся в реанимации. Фото: Кремль

Лечение одного пациента с коронавирусом в стационарах Москвы в среднем обходится в 240 тысяч рублей, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что больше всего средств тратится на больных в тяжелом состоянии, которые находятся в реанимации. Меньше затрат уходит на легких больных.

«Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. [рублей] на человека <…> Четверть миллиона — один больной в стационаре», — сказал глава Москвы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней. При этом, инфицированный не заражал окружающих его людей, однако выписаться из стационара ему также не удавалось.