Руспродсоюз: в России подорожание мандаринов к Новому году маловероятно

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отметил, что оптовые цена на мандарины в России имеет тенденцию к росту на фоне спроса и снижения предложения из Турции, но в рознице повышение цен маловероятно.

Пресс-служба ассоциаций приводит слова Леонова, где он утверждает, что сейчас поступление мандаринов в продажу оценивается по 95-150 рублей за килограмм. Это зависит от условий сделки и стран поставщика, сообщает «Интерфакс».

Перед Новым годом, по мнению Леонова, цены на мандарины повысятся с маленькой вероятностью, так как это, скорее, популярный «маркерный» товар, на который потребитель ориентируется при выборе магазина. Также крупные розничные сети уже приобрели контракты на праздничные поставки и не будут конкурировать за покупателя ценой для привлечения покупателей.

В преддверии праздников мандарины в крупных федеральных сетях, скорее всего, будут продавать по акциям и со скидками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что gazeta.spb.ru писала, что в конце ноября из-за обнаружения пестицидов в мандаринах турецкого производства, их ввоз в Россию на время прекратили.