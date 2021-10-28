Ввоз турецких мандаринов в Россию временно приостановлен

Из-за обнаружения пестицидов в мандаринах турецкого производства, их ввоз в Россию на время прекратили.

О временной остановке транспортировки мандаринов на территорию страны сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В турецких мандаринах был обнаружен пестицид «Хлорпирифос». Его концентрация превышала максимально допустимый уровень.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие», страна происхождения — Турция, нарушения обязательных требований законодательства», — заявляется в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ввоз мандаринов приостанавливается до особого распоряжения с 29 октября. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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