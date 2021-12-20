Петербуржца, который вышел из ресторана пострелять, задержали

Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Во Фрунзенском районе росгвардейцы задержали хулигана, открывшего стрельбу возле ресторана.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны ВНГ по городу, инцидент произошел в понедельник в 14:46 у ресторана на проспекте Славы. Подвыпивший посетитель вышел из заведения на улицу, достал травматический пистолет и начал стрелять в воздуха.

Персонал ресторана нажал тревожную кнопку, после чего к месту происшествия прибыли росгвардейцы. Стрелка задержали на месте, оружие изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электричка Выборг — Петербург насмерть сбила 95-летнего пенсионера. Сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не помогли избежать столкновения, мужчина погиб на месте.