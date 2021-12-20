Петербуржца, который вышел из ресторана пострелять, задержали

Петербуржца, который вышел из ресторана пострелять, задержали
Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Во Фрунзенском районе росгвардейцы задержали хулигана, открывшего стрельбу возле ресторана.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны ВНГ по городу, инцидент произошел в понедельник в 14:46 у ресторана на проспекте Славы. Подвыпивший посетитель вышел из заведения на улицу, достал травматический пистолет и начал стрелять в воздуха.

Персонал ресторана нажал тревожную кнопку, после чего к месту происшествия прибыли росгвардейцы. Стрелка задержали на месте, оружие изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электричка Выборг — Петербург насмерть сбила 95-летнего пенсионера. Сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не помогли избежать столкновения, мужчина погиб на месте.

новости СПб росгвардия стрельба хулиганство


 

Новости партнеров
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца, который вышел из ресторана пострелять, задержали
Собянин: 80% попавших в больницы с коронавирусом занимались самолечением
В Ленобласти экс-педагог обвиняется в преступлении против половой ...
Решение по введению QR-кодов в сфере общепита и развлечений будет озвучено ...
Обвиняемого в убийстве жены нефролога Земченкова отказались отпускать из СИЗО
В Мариинском театре пройдет ХVI Международный фортепианный фестиваль
При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне пострадал дипломат
Гинцбург не считает, что «омикрон» — это результат ...