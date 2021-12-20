Электричка Выборг — Петербург насмерть сбила 95-летнего пенсионера

В Ленинградской области пожилой пешеход погиб под колесами электрички, ехавшей из Выборга в Петербург.

Как сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу, смертельный инцидент на железной дороге произошел в выходные на станции Шевелево в Выборгском районе.

Электропоезд сбил 95-летнего пенсионера, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не помогли избежать столкновения, мужчина погиб на месте.

Транспортная полиция организовала проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по пути в Петербург самолет экстренно сел из-за сердечного приступа у пассажирки. Самолет приземлился в Сыктывкаре. Сейчас женщина доставлена в Эжвинскую городскую больницу.