По пути в Петербург самолет экстренно сел из-за сердечного приступа у пассажирки

Самолет, который летел из Новосибирска в Санкт-Петербург, был вынужден совершить экстренную посадку из-за того, что женщине на борту стало плохо.

Как выяснилось, у женщины на борту случился сердечный приступ. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Самолет приземлился в Сыктывкаре. Сейчас женщина доставлена в Эжвинскую городскую больницу.

Остальных пассажиров в аэропорт Петербурга доставят на резервном самолёте. Транспорт уже вылетел в Санкт-Петербург около 13:00 без одного пассажира.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются пять самолетов, при этом причины задержек не указываются. Первым задерживается рейс до Франкфурта. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:45, однако время вылета сдвинули до 13:40. Далее с опозданием вылетит рейс до Белгорода. Вылет перенесли с 11:00 на 14:20.