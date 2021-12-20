На Маршала Жукова вечером загорелся автомобиль «Шевроле»

В понедельник в Кировском районе Петербурга потушили автомобильный пожар.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по городу, все случилось у дома №21 по проспекту Маршала Жукова. Экстренные службы получили сообщение о загоревшейся иномарке «Шевроле» в 17:50.

Возгорание началось в отсеке двигателя, он полностью выгорел. С огнем боролись 10 человек личного состава с привлечением двух пожарных машин. Пожар потушили за 10 минут.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загоревшийся на Гражданском проспекте «Опель» потушили за 15 минут. Автомобиль «Опель» потушили к 17:52. В иномарке обгорел салон.