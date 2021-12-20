Загоревшийся на Гражданском проспекте «Опель» потушили за 15 минут

В Калининском районе Петербурга сегодня пожарные потушили загоревшуюся иномарку.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу. Оперативные службы в 17:37 получили сообщение о пожаре возле дома 90/5 по Гражданскому проспекту.

К месту происшествия на борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две пожарные машины. Автомобиль «Опель» потушили к 17:52. В иномарке обгорел салон.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца, который вышел из ресторана пострелять, задержали. Персонал ресторана нажал тревожную кнопку, после чего к месту происшествия прибыли росгвардейцы. Стрелка задержали на месте, оружие изъяли.