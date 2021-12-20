Смольный готовит несколько сценариев новогодних каникул из-за омикрон-штамма

Смольный готовит несколько сценариев новогодних каникул из-за омикрон-штамма
В Смольном сейчас готовят несколько сценариев для новогодних праздников, включая введение дополнительных ограничений. Фото: pexels

Власти Петербурга рассматривают несколько сценариев на новогодние каникулы в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», который осложняет эпидемиологическую обстановку в городе.

В городском правительстве сообщили, что омикрон-штамм более заразный, чем его предшественники. Это осложняет и без того напряженную эпидемиологическую обстановку в Северной столице. В Смольном сейчас готовят несколько сценариев для новогодних праздников, включая введение дополнительных ограничений. Главным критерием будет динамика заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что решение по введению QR-кодов в сфере общепита и развлечений будет озвучено 23 декабря. Бизнес-омбудсмен Абросимов отметил, что произошла потеря кинотеатров, которые фиксируются в «массовом сегменте». Что касается «премиального», то тут падения количества зрителей зафиксировано не было.

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