Решение по введению QR-кодов в сфере общепита и развлечений будет озвучено 23 декабря

Решение по введению QR-кодов в сфере общепита и развлечений будет озвучено 23 декабря. Фото: Gazeta.SPb.ru

Решение по введению QR-кодов в сфере общепита и развлечений будет озвучено 23 декабря. Фото: Gazeta.SPb.ru

В ходе совещания ресторанного объединения Санкт-Петербурга была озвучено, что решение о QR-кодах в общепите и ТРК, будет принято 23 декабря, в четверг.

В ходе заседания бизнес-омбудсмен Александр Абросимов объявил, что о решении по введению QR-кодов при посещении мест общественного питания и ТРК в Санкт-Петербурге будет озвучено 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба объединения «Рестоград».

Абросимов отметил, что произошла потеря кинотеатров, которые фиксируются в «массовом сегменте». Что касается «премиального», то тут падения количества зрителей зафиксировано не было.