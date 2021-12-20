Решение по введению QR-кодов в сфере общепита и развлечений будет озвучено 23 декабря

В ходе совещания ресторанного объединения Санкт-Петербурга была озвучено, что решение о QR-кодах в общепите и ТРК, будет принято 23 декабря, в четверг.
В ходе заседания бизнес-омбудсмен Александр Абросимов объявил, что о решении по введению QR-кодов при посещении мест общественного питания и ТРК в Санкт-Петербурге будет озвучено 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба объединения «Рестоград».
Абросимов отметил, что произошла потеря кинотеатров, которые фиксируются в «массовом сегменте». Что касается «премиального», то тут падения количества зрителей зафиксировано не было.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. В Государственной думе понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, в случае его поддержки.