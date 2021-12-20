Из-за ДТП перекрыто движение по Большой Конюшенной улице

Небольшое дорожно-транспортное происшествие полностью парализовала движение по одной из центральных улиц Петербурга.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 декабря, дорожный инцидент случился в Центральном районе.

В ДТП поучаствовали две иномарки: Chery и Mercedes. Удивительно то, что удар был довольно слабым, однако неудобств это столкновение доставило ого-го. Движение по Большой Конюшенной улице от Невского проспекта было полностью перекрыто. Объезд, как сообщают очевидцы, возможен лишь по тротуару.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе дома на улице Доблести произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись, как минимум, шесть машин.