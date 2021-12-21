В Госдуму внесен законопроект о выплатах 10 тысяч семьям с детьми

В Госдуму внесен законопроект о выплатах 10 тысяч семьям с детьми. Фото: Pixabay

В Госдуму внесен законопроект о выплатах 10 тысяч семьям с детьми. Фото: Pixabay

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект о выделении 10 тысяч семьям с деть каждый месяц.

Так, новы выплаты предусматривают 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Соответствующий документ есть в электронной базе нижней палаты парламента.

С января 2022 года предлагается ввести такой ежемесячный базовый доход. Деньги будут поступать в связи с рождением первого и последующих детей на каждого ребенка до исполнения 18 лет. При этом самим родителям деньги предлагается выплачивать до наступления совершеннолетия самого младшего из детей.

Также парламентарии внесли предложение каждый год индексировать выплату «на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года». По подсчетам специалистов, объем максимально возможных расходов составит 7,2 миллиарда рублей в год.

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