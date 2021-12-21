В Москве покажут оперу к 100-летию со дня образования республики Якутия

В Москве покажут оперу к 100-летию со дня образования республики Якутия. Фото: pixabay.com

В Москве покажут оперу к 100-летию со дня образования республики Якутия. Фото: pixabay.com

Оперу «Нюргун Боотур Стремительный» по мотивам героического эпоса покажут на сцене Большого театра в Москве.

В 2022 году планируется показ оперы в Москве по мотивам одноименного персонажа олонхо, — древнейшего искусства якутов, — что приурочено к 100-летию со дня образования республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Премьера новой музыкальной редакции национальной оперы Марка Жиркова «Нюргун Боотур Стремительный» пройдет в Государственном театре оперы и балета, который находится в Якутске, а в декабре 2022 года спектакль будет показан еще и в Москве, — на сцене Большого театра.

ЮНЕСКО объявил олонхо одним из шедевров устного и нематериального наследия. Он занимает центральное место в якутском фольклоре. Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» подготовил к изданию Платон Ойунский (1893-1939), основоположник якутской советской литературы.

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