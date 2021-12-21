Вечером понедельника петербуржцы снова наблюдали световые столбы

Вечером понедельника петербуржцы снова наблюдали световые столбы
Фото: Instagram maria_kesowska

В понедельник, 20 декабря, жители Северной столицы смогли снова полюбоваться удивительным природным явлением, — световыми столбами.

Снимками исполосованного светом неба делились очевидцы в социальных сетях, исключением не стал Telegram-канал «Астро Фото Болото». Также у многих жителей города снимки уникального явления запечатлены в Instagram.

«В Бронке замечен световой лес», — отмечают в Telegram-канале.

Световые столбы возникают из-за отражений освещения на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Ледяная пыль в Санкт-Петербурге образовывалась из-за сильного мороза и высокой влажности.

Этой зимой световые столбы появляются не первый раз. Подобное явление горожане наблюдали 10 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 9 декабря на 10 число в период с 02:00 до 06:00 в городе и области в небо ударили мощные разноцветные столбы света, которые удивили жителей Северной столицы.

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