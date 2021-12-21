Стало известно, какие пенсионеры получат разовую выплату в размере 19 тысяч

Денежные средства можно получить как частями (ежемесячно), так и единовременно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Денежные средства можно получить как частями (ежемесячно), так и единовременно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В декабре 2021 года пенсионеров ждет новая разовая выплата в размере 18 900 рублей при подтверждении условий по стажу и пенсионным коэффициентам.

Право на ее получение имеют граждане, у которых есть пенсионные накопления. Выплаты можно получить как частями (ежемесячно), так и единовременно.

Как сообщил портал PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд, для получения выплаты у мужчин должно быть не менее 25 лет трудового стажа, а у женщин — не менее 20 лет. Кроме того, пенсионный коэффициент должен составлять не менее 21 балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект о выделении 10 тысяч семьям с деть каждый месяц. Так, новы выплаты предусматривают 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Соответствующий документ есть в электронной базе нижней палаты парламента.