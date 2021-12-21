Пособие от ПФР в размере 19 000 рублей: кто в декабре получит деньги

Пособие носит заявительный характер, и для его получения нужно оформить обращение в Пенсионный фонд. Фото: Pixabay

Пособие носит заявительный характер, и для его получения нужно оформить обращение в Пенсионный фонд. Фото: Pixabay

Стало известно о новых выплатах, которые смогут получить россияне до конца этого года. Средства будет выдавать Пенсионный фонд в качестве разового пособия. Для получения денежных средств требуется соответствовать определенным условиям, сообщает портал для пенсионеров PensNews.

Денежные выплаты предусмотрены для граждан, которым принадлежат средства в виде пенсионных накоплений. Именно для такой категории россиян предусмотрено пособие. Выплаты могут осуществляться в разной форме: в виде разового начисления или ежемесячной прибавки к пенсии.

Тем, кто будет получать всю сумму сразу, Пенсионный фонд выплатит около 18 900 рублей. Для этого требуется выполнение некоторых условий. Так, общий размер накоплений не должен быть выше пяти процентов от суммы страховой и накопительной пенсии.

Кроме того, пособие носит заявительный характер, и для его получения нужно оформить обращение в Пенсионный фонд. В случае одобрения денежные средства можно получить уже в этом месяце.

Также сумма, предназначенная для выплаты, может начисляться ежемесячно. В таком случае пособие будет приходить в виде прибавки к основной пенсии граждан. Размер ежемесячной выплаты составит около 1 100 рублей.

Однако это еще не все условия для получения накопительной пенсии. Пожилые россияне должны обосновать свое право на получение дополнительной выплаты. Для этого потребуется подтвердить наличие соответствующего стажа и пенсионных коэффициентов. Для мужчин размер трудового стажа должен составлять не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Специалисты отмечают, что количество пенсионных баллов должно быть не менее 21.