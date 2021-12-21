Дрозденко разрешил родителям посещать детские утренники, но с COVID-документами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения «антиковидного» постановления. Нововведения связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.

Об этом стало известно во вторник, 21 декабря. С сегодняшнего дня родителям разрешено посещать утренники в детсадах и школах, но с одним условием — взрослым необходимо будет иметь при себе QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 48 часов.

Как сообщили в пресс-службе 47-го региона, кафе и рестораны с ковид-паспортом смогут принимать посетителей в новогоднюю и рождественскую ночь до 2:00. Отдохнуть в них смогут только те, кто имеет «антиковидные» документы.

Кроме того, в обновленном постановлении определена работа детских оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года: необходимые медицинские документы и условия пребывания во время смены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга рассматривают несколько сценариев на новогодние каникулы в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», который осложняет эпидемиологическую обстановку в городе.