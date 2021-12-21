По 10 000 рублей для пенсионеров: стало известно, что Минфин готовит для россиян

Пожилым россиянам сообщили о планах Министерства финансов на будущий год. Открытым оставался вопрос по поводу повышения процента индексации пенсионных выплат. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что повышение данного показателя невыгодно для государства. По этой причине россиянам пенсионного возраста стоит ожидать получение разовых пособий, сообщает PRIMPRESS.

Тему индексации пенсий на будущий год обсуждали уже неоднократно. Однако некоторые вопросы по-прежнему остаются неразрешенными. Все дело в том, что индексация на будущий год планируется в размере 5,9%. Для этих целей заложены средства в бюджет Пенсионного фонда РФ. Однако уровень инфляции уже достиг отметки 8%, и специалисты сообщают, что этот показатель будет расти дальше. А действующее законодательство предусматривает правило, согласно которому процент индексации пенсий должен соответствовать уровню роста цен. На сегодняшний день очевидно, что предусмотренный процент индексации не соответствует конституционным нормам.

Представители Министерства труда и соцзащиты РФ уверяют пенсионеров, что будут приняты меры, направленные на компенсацию высокого уровня инфляции в стране. В ближайшее время чиновники смогут обнародовать решение, принятое по данному вопросу. Но в связи с тем, что бюджет Пенсионного фонда на будущий год уже заложен, эксперты сомневаются в том, что размер индексации будет увеличен.

Сафонов заявил, что с нового года правильно увеличить пенсионные выплаты на 8%. Такой вариант был бы самым лучшим для пожилых россиян. Но надеяться не подобные меры не стоит, поскольку решение по данному вопросу будет принимать не Минтруд, а Минфин, который придерживается более жесткой денежной политики.

Исходя из всех факторов, профессор считает, что уровень индексации останется на прежнем уровне — в размере 5,9%. Пенсионерам просто выплатят разовые пособия в размере 10 000 рублей, как это было прошедшей осенью. Это позволит чиновникам соответствовать нормам Конституции РФ.

Сафонов подчеркнул, что данные меры компенсируют пенсионерам рост цен, и при этом не придется увеличивать предусмотренный размер денежного довольствия. Если индексацию поднять сразу до 8%, то придется ежемесячно выплачивать повышенную пенсию. Такое положение не выгодно Министерству финансов, которое стремится экономить государственные деньги.