Каждый пенсионер гарантированно получит 14 000 рублей: новый закон вступит в силу с 1 февраля

Стало известно о законе, который вступит в законную силу зимой 2022 года. Новый правовой акт предусматривает дополнительные пенсионные права для россиян. Законопроект уже подписан президентом и начнет действовать с 1 февраля. Данную новость прокомментировала юрист Ирина Сиваков, сообщает PRIMPRESS.

Она отметила, что новый закон регулирует права и обязанности судебных приставов в отношении пожилых россиян, у которых имеется задолженность. Данный документ призван защитить права пенсионеров от возможного произвола.

Ранее пенсионеры неоднократно жаловались на неожиданные списания с их банковских карт денежных средств, которые присылает Пенсионный фонд. Эксперты проанализировали данную ситуацию и пришли к выводу, что требуется дополнительное государственное регулирование. Оказалось, что в законе действительно существуют пробелы, в результате которых пожилые граждане оставались без средств к существованию.

Законом установлено, что судебные приставы не имеют права списывать больше половины пенсии. Но проблема заключается в том, что денежное довольствие многих пенсионеров остается скромным, и списание 50% от суммы значительно ухудшает качество жизни.

Новая законодательная инициатива направлена на то, чтобы не допускать в дальнейшем подобных ситуаций. Пенсионеры получат право сохранить пенсионные выплаты в размере прожиточного минимума. Для этого потребуется обратиться к судебным приставам с соответствующим заявлением. Если будет установлено, что размер пенсии равен прожиточному минимуму, то никаких списаний с банковской карты не будет.

Сивакова отметила, что в 2022 году прожиточный минимум будет равен 13 793 рублей. Это означает, что с 1 февраля именно такую сумму пенсионеры смогут уберечь от списаний, даже если имеют задолженность. Таким образом в будущем году каждый пенсионер сможет получать ежемесячно около 14 тысяч рублей.