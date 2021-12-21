Ингредиенты для «селедки под шубой» за год подорожали на 16%

Ингредиенты для &#171;селедки под шубой&#187; за год подорожали на 16%
В классический рецепт салата входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь. Фото: pixabay

Продукты для традиционного в России новогоднего салата «Сельдь под шубой» за год подорожали на 16%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на маркетплейс «СберМаркет». К грядущему Новому году приготовить «селедку под шубой» на пять порций будет стоить в среднем 453 рубля. Год назад за ингредиенты для того же блюда нужно было отдать 389 рублей.

В классический рецепт салата входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь. Сильнее всего подорожала рыба: в среднем на 70 рублей за год. Цены на овощи остались те же.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 46% петербуржцев сами оплачивают новогодние корпоративы. В Северной столице этот показатель самый низкий по сравнению с другими регионами. Так, в Москве платить за праздник будут – 20% респондентов, а в Самарской области – 33%.

продукты салат селедка под шубой сельдь под шубой цена


 

Новости партнеров
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ингредиенты для «селедки под шубой» за год подорожали на 16%
Мурашко назвал характерные для омикрон-штамма симптомы
Блогер Хованский подал жалобу в ЕСПЧ на незаконность ареста
В Индии младенца утопили ради исцеления дедушки
В Израиле зафиксировали первую смерть заболевшего омикрон-штаммом
На Елагином острове открывается самый большой искусственный каток
В аэропорту Пулково ночью 22 декабря задержали два рейса
Петербург чистят от снега по ночам: работают более 1000 единиц техники