Ингредиенты для «селедки под шубой» за год подорожали на 16%

Продукты для традиционного в России новогоднего салата «Сельдь под шубой» за год подорожали на 16%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на маркетплейс «СберМаркет». К грядущему Новому году приготовить «селедку под шубой» на пять порций будет стоить в среднем 453 рубля. Год назад за ингредиенты для того же блюда нужно было отдать 389 рублей.

В классический рецепт салата входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь. Сильнее всего подорожала рыба: в среднем на 70 рублей за год. Цены на овощи остались те же.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 46% петербуржцев сами оплачивают новогодние корпоративы. В Северной столице этот показатель самый низкий по сравнению с другими регионами. Так, в Москве платить за праздник будут – 20% респондентов, а в Самарской области – 33%.