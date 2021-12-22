Собянин посоветовал регионам запастись COVID-койками из-за «омикрона»

Собянин посоветовал регионам запастись COVID-койками из-за «омикрона»
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 12%. Фото: kremlin.ru

Региональные власти должны оставлять резерв коек в больницах для пациентов с COVID-19 из-за роста распространения омикрон-штамма. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Свои опасения в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом градоначальник связал с тем, что у «омикрона» динамика заболеваемости выше, чем у предыдущих мутаций коронавируса. Собянин отметил, что в Москве резерв коечного фонда составляет 46%.

В ходе заседания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», в российской столице в резерве находятся более 40% больничных коек для пациентов с COVID-19.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в клинической картине омикрон-штамма доминируют такие симптомы ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, а также общие симптомы интоксикации.

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