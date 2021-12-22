В мире коронавирусом заразились более 276 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 276 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 765 132 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 22 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 276 204 183, скончались от вируса 5 368 843 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: более 51,2 человек заразились, скончались от COVID-19 более 810 тыс. человек. На втором месте находится Великобритания: 11,6 млн зараженных и более 147 тыс. умерших. Следом идет Германия: заразилось почти 7 млн жителей, погибло 109 028 человек.

Россия по количеству заражений на сегодняшний день находится на пятом месте в списке. Здесь COVID-19 коронавирус подхватили 10 089 945 человек, скончались от COVID-19 293 329 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в клинической картине омикрон-штамма доминируют такие симптомы ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, а также общие симптомы интоксикации. Все эти проявления очень сходны с течением гриппа.

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