Траты российских путешественников на поездки по стране составили свыше 3 трлн рублей

Больше всего поездок было совершено в столицу России – Москву, на втором месте – Санкт-Петербург и на третьем - Сочи. Фото: Gazeta.Spb

Больше всего поездок было совершено в столицу России – Москву, на втором месте – Санкт-Петербург и на третьем - Сочи. Фото: Gazeta.Spb

За девять месяцев этого года россияне потратились на внутренний туризм больше, чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В период с января по конец сентября текущего года наши соотечественники, путешествуя по просторам РФ, оставили около 3,12 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование сервиса OneTwoTrip и лаборатории «СберИндекс». Отмечается, что траты россиян на внутренний туризм стали выше, чем за тот же период прошлого года на 33,5% и на около 40% больше, чем в 2019 году. Если же сравнивать с 2018-м, то почти на 52%.

Больше всего поездок было совершено в столицу России – Москву, на втором месте – Санкт-Петербург и на третьем — Сочи.

При этом в исследовании отмечается, что затраты на выездной туризм не достигли уровня 2019 года, а сократились до 78%. Напомним, этот год считается допандемийным. За девять месяцев 2021 года россияне раскошелились на зарубежные поездки 6,12 млрд долларов США, в прошлом году на – 7,93 млрд долларов. В доковидный 2019 год траты сограждан оставляли – 28,35 млрд в американской валюте.

Больше всего денег путешественники из России оставили, отправившись в Турцию (752 млн), Белоруссию (685 млн), Украину (401 млн) и Объединенные Арабские Эмираты (394 млн). В списке популярных направлений также значатся Казахстан, Италия, США, Германия и др.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Северная столица удостоена четырех номинаций престижной награды в области туризма.