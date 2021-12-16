WTA: Петербург одержал победу сразу в четырех номинациях сферы туризма

В самой авторитетной премии в сфере туризма World Travel Awards, сравнимой с «Оскаром», Санкт-Петербург занял первые позиции сразу в четырех номинациях.

Северная столица смогла обойти Лондон, Париж, Рим и другие иностранные города в борьбе за лидерство в сфере туризма, отмечается в пресс-службе Смольного.

Петербург уже шестой раз побеждает в номинации «Ведущий город культурного туризма 2021», при этом проект «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география» стал лидером в номинации «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021». А также первый раз за всю историю Петербург получил особую премию за «Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма».

WTA учредили в 1993-м году. С того момента каждый год выбирались победители в ходе онлайн голосования. Лидер набирал наибольшее число голосов как путешественников, так и экспертов из туристической индустрии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фильм «Дюна» режиссера Дэни Вильнева было выдвинут на кинопремию «Оскар» в 14 категориях.