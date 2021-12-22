ЗакС снова отказался рассматривать законопроект «Яблока» об иноагентах

Депутаты ЗакСа вновь отказались рассматривать поправки фракции «Яблоко» в федеральный законопроект об иноагентах. Предложение об исключении внес единоросс Юрий Гладунов.

Его поддержали 33 депутата, семь проголосовали против, еще два воздержались. Гладунов отметил, что каждый защищает интересы тех, кого представляет.

«А кто защищает интересы иностранных агентов? Вопрос!» — заявил с трибуны единоросс.

Гладунов добавил, что тем, кто защищает иноагентов, нужно самим занести «справку» на Литейный проспект, 4, где находится УФСБ.

«История повторяется: парламентское большинство снова решило исключить из повестки дня законодательную инициативу «Яблока» о ликвидации понятия «иностранных агентов» в законодательстве», — написал депутат-«яблочник» Борис Вишневский у себя на странице в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ЗакСе Санкт-Петербурга продолжают подготавливать правки в законодательство о СМИ-иноагентах. Ожидается, что проект будет полностью готов к началу декабря.