В Петербурге инспектор ГИБДД попался на взятке

В Петербурге инспектор ГИБДД попался на взятке
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: unsplash.com

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая подозревается в получении взятки.

Как сообщили в СУ СК по региону, подозреваемая занимала должность старшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 12 августа прошлого года женщина получила от местного жителя, через посредника, взятку в сумме 180 тыс рублей за незаконную выдачу нового водительского удостоверения.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК завершил расследование дела о взятке в 28 млн в администрации Колпинского района.

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