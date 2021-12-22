В Петербурге инспектор ГИБДД попался на взятке

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая подозревается в получении взятки.

Как сообщили в СУ СК по региону, подозреваемая занимала должность старшего инспектора отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, не позднее 12 августа прошлого года женщина получила от местного жителя, через посредника, взятку в сумме 180 тыс рублей за незаконную выдачу нового водительского удостоверения.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК завершил расследование дела о взятке в 28 млн в администрации Колпинского района.