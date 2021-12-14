СК завершил расследование дела о взятке в 28 млн в администрации Колпинского района

В Петербурге следователи завершили расследование дела в отношении бывшего замглавы администрации Колпинского района.

Об этом сообщили в ГСУ СК по городу. Заместителя главы колпинской администрации обвиняют в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Как считает следствие, обвиняемый сговорился с директором ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга», на которую также возбуждено уголовное дело. В деле также замешан посредник, уголовное преследование в отношении него прекращено.

Соучастники с 2018 по 2020 год получили взятки на сумму более 28,1 миллиона рублей от представителя одной из организаций. Взамен фигуранты заключали договоры на работы по санитарной уборке общего имущества и уборку территорий вокруг многоквартирных домов в Колпинского и Пушкинского районов.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге под домашний арест отправили обвиняемого в посредничестве при получении взятки.