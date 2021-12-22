Размер пенсии в 2022 году: стоит ли ждать дополнительную индексацию

Пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на индексацию и единоразовые выплаты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на индексацию и единоразовые выплаты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Каждый год государство проводит индексацию пенсионных начислений. По поводу данной процедуры на будущий год ведется много разговоров. Однако эксперты уверяют, что несмотря ни на что, процент индексации в 2022 году будет выше уровня инфляции.

В Министерстве труда РФ сообщили, что с начала нового года страховые пенсии увеличат на 5,9%. Средства на осуществление данных мер уже заложены в бюджет Пенсионного фона. Индексация для социальных пенсий ожидается с 1 апреля, ее размер составит 7,7%. Средний размер всех пенсионных начислений превысит 10 тысяч рублей.

Подобные цифры многих приводят в недоумение, ведь уровень инфляции уже превысил все ожидаемые значения. И эксперты сообщают, что инфляционная спираль будет раскручиваться и дальше, дойдя до отметки в 8%. Возможно сбудутся и более негативные прогнозы.

Однако напомним, что в 2021 году сложилась аналогичная ситуация: пенсии возросли на 6,3%, а уровень инфляции превысил данную отметку. Но государство не оставило этот вопрос без внимания. В сентябре россияне пенсионного возраста получили разовые пособия в размере 10 тысяч рублей. С учетом данной суммы можно сделать вывод, что пенсии увеличили на 11,1%, а это почти в два раза больше текущего уровня инфляции.

Эксперты сообщают, что пенсионерам не стоит беспокоиться по поводу роста цен в 2022 году. Уже с 1 января пенсии проиндексируют. Дополнительно государство будет оказывать материальную поддержку всех пожилых россиян в виде единоразовых пособий.