Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после инцидента с отцом девятилетней студентки

Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после инцидента с отцом девятилетней студентки
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова потребовалась медицинская помощь после скандала с отцом девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

Преподавателей, проводивших экзамен с Алисой, в целях безопасности эвакуировали через запасной выход. Одному из сотрудников понадобилась медпомощь, сообщает ТАСС.

В пресс-службе факультета отметили, что вуз организовал для студентки, которая пропустила большую части занятий и контрольных работ, индивидуальную сдачу экзаменов.

Напомним, 21 декабря в сети было опубликовано видео, как отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Евгений Тепляков устроил скандал во время экзамена дочери.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9-летняя студентка МГУ ответила неправильно, из-за чего расстроилась и выбежала в коридор. А ее отец Евгений устроил скандал. Он ждал дочку на посту охраны, а после попытался прорваться на факультет, но его остановили охранники и сотрудники МГУ.

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