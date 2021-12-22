НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине

НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине
Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Фото: Pixabay

Национальная хоккейная лига сделала официальное заявление, согласно которому спортсменов не пустят на Олимпиаду-2022, которая должна пройти китайском в Пекине.

Информация об этом опубликована на официальном сайте НХЛ 22 декабря.

«Национальная хоккейная лига уважает желание игроков представлять свои страны и выступать на турнире «лучших среди лучших». Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять такое решение. К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, который были вызваны эпидемий коронавиурса, а это уже 50 игр, участие игроков команды НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным», — объяснил глава НХЛ Гэри Беттмэн.

Также НХЛ поблагодарил Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за приложенные усилия, а также заявили о том, что с нетерпением ждут возможности выступить на Олимпиаде-2026.

Известно, что Олимпиада-2022 в Китае состоится с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций.

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