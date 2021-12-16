В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций

В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций
Жеребьевка Лиги наций 2022-2023 года закончилась. Фото: pixabay.com

В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка Лиги наций 2022-2023 года.

В Лиге наций поучаствуют сборные 55 ассоциаций. Их распределили по четырем лигам.

Сборная России выступит в дивизионе В и сыграет с Исландией, Израилем и Албанией. Согласно правилам УЕФА, сборные России и Украины не могли оказаться в одной группе.

В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. В связи с проведением чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Игра состоялась в рамках последнего тура Лиги чемпионов.

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