Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча с «Челси»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча с «Челси»
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы играли смелее, но на нас не было давления результата. Игра в обороне — не самое сильное наше качество. Сегодняшняя игра показала, что нам сложно играть с четырьмя защитниками», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в среду, 8 декабря, и завершился со счетом 3:3.

Игра состоялась в рамках последнего тура Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые заняли третье место в группе. Так, весной команда Сергея Семака начнет выступление в Лиге Европы.

Авторами голов в ворота соперника стали Клаудиньо, Сердар Азмун, Магомед Оздоев. У «Челси» отличились Тимо Вернер, и Ромелу Лукаку,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Красносельский районный суд Северной столицы отклонил иск Татьяны Аршавиной, матери футболиста Андрея Аршавина, в удовлетворении требования к его бывшей жене Алисе о взыскании порядка двух миллионов рублей.

"Зенит" сергей семак челси


 

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