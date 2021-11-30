Суд в Петербурге отказал матери Аршавина в иске к его экс-супруге

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, а развелись 2019 году. Фото: Instagram @arshavina_alisa

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, а развелись 2019 году. Фото: Instagram @arshavina_alisa

Петербургский суд отклонил иск матери российского футболиста Андрея Аршавина к его экс-супруге.

Красносельский районный суд Северной столицы отклонил иск Татьяны Аршавиной, матери футболиста Андрея Аршавина, в удовлетворении требования к его бывшей жене Алисе о взыскании порядка двух миллионов рублей. Женщина надеялась получить деньги за незаконное проживание в квартире.

Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что футболисту Вячеславу Малафееву придется делить имущество с супругой. Недавно спортсмен объявил о разводе, а это значит, что скоро семью ждет дележка нажитого имущества. Вячеслав владеет агентством недвижимости «М16», а также горнолыжным курортом «Любогорье», 20% которой принадлежит Екатерине.