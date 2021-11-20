Футболисту Вячеславу Малафееву придется делить имущество с супругой

Недавно спортсмен объявил о разводе, а это значит, что скоро семью ждет дележка нажитого имущества.

Недавно стало известно о разводе футболиста Вячеслава Малафеева с супругой Екатериной. Сейчас женщина находится в ЮАР, где готовится к спортивным соревнованиям, и никак не комментирует заявление мужа. Как бы там ни было, молчать долго не выйдет, ведь впереди – дележка имущества.

«СтарХит» рассказал, что именно придется делить между собой Малафеевым. Известно, что Вячеслав владеет агентством недвижимости «М16», а также горнолыжным курортом «Любогорье», 20% которой принадлежит Екатерине.

Что касается недвижимости, то у Вячеслава несколько квартир, загородный дом на берегу Финского залива, стоимость которого оценивается в 180 миллионов рублей.

Помимо прочего у пары есть несколько автомобилей — Mercedes-Benz G-класса за 15 миллионов рублей и джип Maserati Levante за 8 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малафеев подает на развод после девяти лет брака.