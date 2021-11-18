«Жить так нельзя!»: Малафеев подает на развод после девяти лет брака

Бывший вратарь «Зенита» заявил, что счастье невозможно построить на руинах.

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев несколько часов назад заявил, что подает на развод после десяти лет брака. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Малафеев поделился снимком, на котором он запечатлен в окружении своих детей. Футболист написал, что не планирует никого ни в чем обвинять, но уверен, что «жить так нельзя». Спортсмен добавил, что невозможно построить счастье на руинах.

Далеко не все пользователи верят в правдивость слов Малафеева. Некоторые предположили, что это – розыгрыш. Но большинство помнит, что отношения между Малафеевым и его супругой Екатериной не ладятся уже давно. Около месяца назад блогерша писала, что они с Вячеславом не живут вместе из-за ряда конфликтов.

Напоминаем, что перед этим появились слухи о неверности Малафеева, который якобы слишком активно реагировал на флирт Айзы на шоу «Звезды в Африке». Сама Екатерина никак не комментировала заявление супруга.

В браке Вячеслав и Екатерина состоят с 2012 года. Вместе они воспитывали общего сына Алекса, а также детей от первого брака Малафеева Ксению и Максима. Первая супруга футболиста трагически погибла в автомобильной аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брак Малафеева трещит по швам: фанаты винят подкаты Айзы.