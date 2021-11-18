«Жить так нельзя!»: Малафеев подает на развод после девяти лет брака

«Жить так нельзя!»: Малафеев подает на развод после девяти лет брака
Малафеев намерен развестись со своей женой. Фото: скриншот Instagram

Бывший вратарь «Зенита» заявил, что счастье невозможно построить на руинах.

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев несколько часов назад заявил, что подает на развод после десяти лет брака. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Малафеев поделился снимком, на котором он запечатлен в окружении своих детей. Футболист написал, что не планирует никого ни в чем обвинять, но уверен, что «жить так нельзя». Спортсмен добавил, что невозможно построить счастье на руинах.

Далеко не все пользователи верят в правдивость слов Малафеева. Некоторые предположили, что это – розыгрыш. Но большинство помнит, что отношения между Малафеевым и его супругой Екатериной не ладятся уже давно. Около месяца назад блогерша писала, что они с Вячеславом не живут вместе из-за ряда конфликтов.

Семья Малафеева на снимках выглядит счастливой. Фото: скриншот Instagram

Напоминаем, что перед этим появились слухи о неверности Малафеева, который якобы слишком активно реагировал на флирт Айзы на шоу «Звезды в Африке». Сама Екатерина никак не комментировала заявление супруга.

В браке Вячеслав и Екатерина состоят с 2012 года. Вместе они воспитывали общего сына Алекса, а также детей от первого брака Малафеева Ксению и Максима. Первая супруга футболиста трагически погибла в автомобильной аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брак Малафеева трещит по швам: фанаты винят подкаты Айзы.

вячеслав малафеев екатерина малафеева инстаграм развод


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов
Медики попросили Бритни Спирс не пить алкоголь после инцидента за рулем
В Киеве предложили США способ противодействия «Северному потоку — 2»
Располневшая белка застряла в кормушке для птиц
Стало известно, из-за чего мой произойти пожар в квартире певицы Хлебниковой
Врач рассказала, как избежать тромбоза после ковида
Медведь зашел в супермаркет и перепугал покупателей
Инфекционист рассказал, как влияет «Спутник V» на организм