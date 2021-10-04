Брак Малафеева трещит по швам: фанаты винят подкаты Айзы

Футболист и блогерша тепло общались на шоу «Звезды в Африке» и обсуждали довольно пикантные темы, а ведь Вячеслав уже девять лет как состоит в браке.

Жена футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина призналась, что их брак в последнее время не такой счастливый, как может показаться пользователям Instagram. На общих снимках супруги улыбаются, но, оказывается, уже неделю они не живут вместе. Взять паузу Вячеслав и Екатерина решили на семейном совете, а вот по какой причине — остается только гадать.

Неладное началось еще в прошлом году. Екатерина пережила выкидыш, что негативно сказалось на отношениях в паре. Малафеева призналась, что прибегла к помощи сексолога – она готова на все, лишь бы сохранить брак. На короткое время ей это удалось, но, кажется, отличный секс не смог спасти ситуацию.

Вполне возможно, что не один лишь выкидыш стал причиной разлада. Поклонники футболиста полагают, что Екатерина не уверена в верности супруга — эта тема не раз всплывала в ее постах. Поводы тоже имеются. Так, во время съемок шоу «Звезды в Африке» у футболиста завязалась дружба с блогершей Айзой. В одном из эпизодов между Малафеевым и его новой знакомой состоялся диалог на пикантные темы. Блогерша не стеснялась спрашивать у футболиста про бывших возлюбленных, измены и интим. Такие откровенные разговоры, считают многие, могли стать причиной не только ссоры, но и расставания пары.

Пока брак Малафеева трещит по швам, Айза вовсю нахваливает футболиста и не стесняется говорить о возникшей симпатии.

«Со Славой у нас произошла связь. Я в нем увидела того человека, которого я себе визуализировала когда-то в мечтах»,

— призналась она в эфире.

Сам Вячеслав, комментируя диалог с Айзой, заверил, что не видит ничего страшного в подобном общении.

Надо отдать должное Малафееву — он отличается постоянством в выборе женщин. В 2001 году футболист женился на своей первой супруге Марине, в которую мгновенно влюбился. В браке у них было все: и страсть, и дорогие подарки, и двое детей. Ничто не предвещало беды — казалось, что Вячеславу и Марине суждено быть вместе до самой смерти, но в 2011 году женщина попала в жесткую аварию. Марина на высокой скорости врезалась в рекламный щит и вылетела с дороги. Спасти ее жизнь не представлялось возможным.

Смерть любимой жены стала причиной депрессии Малафеева. Несмотря на тяжелый период, футболист не бросил карьеру и продолжил заботиться о детях. Спустя несколько месяцев Вячеслав познакомился с Екатериной — на данный момент они состоят в браке уже девять лет. Супруги воспитывают сына Алекса и двух детей от предыдущего брака Малафеева: Ксению и Максима. Для многих их отношения казались идеальным – любящая супруга во всем поддерживала Вячеслава, но, увы, без кризисных периодов не обошлось.

Что касается Айзы, то разобраться в ее личной жизни порой бывает сложно. Совсем недавно она рассталась с рэпером Олегом Майами, который на всю страну рассказал о ее непростом характере и панических атаках. После Айза на пару недель в очередной раз сошлась с бывший супругом рэпером Гуфом. Разочаровавшись в любви, Айза писала, что пока не готова к отношениям, но кто знает – вдруг Малафеев заставил ее передумать?

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза Анохина случайно выложила интимное фото в Instagram.