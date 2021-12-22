С 25 декабря из Петербурга будут осуществляться рейсы в Хургаду от компании «Аэрофлот»

С 25 декабря из Петербурга будут осуществляться рейсы в Хургаду от компании &#171;Аэрофлот&#187;
С 25 декабря из Петербурга будут осуществляться рейсы в Хургаду от компании "Аэрофлот". Фото: pixabay.com

С 25 декабря компания ПАО «Аэрофлот» запустит регулярные прямые рейсы в Хургаду из Санкт-Петербурга.

Рейсы в Хургаду будут осуществляться на самолетах Airbus A320. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Аэрофлот».

«Аэрофлот 25 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320», — отметили в пресс-службе.

С 20 декабря ПАО «Аэрофлот» уже выполняет рейсы в Шарм-эш-Шейх. Хургада станет вторым курортным направлением в Египте, куда можно полететь из Петербурга прямым рейсом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиасообщение с Россией Шарм-эш-Шейх и Хургада восстановили с 9 ноября. Помимо городов Египта, также были возобновлены авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

аэропорт пулково аэрофлот ленобласть новости СПб хургада


 

Новости партнеров
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 25 декабря из Петербурга будут осуществляться рейсы в Хургаду от компании ...
Бессараб: в 2022 году страховые выплаты пенсионерам проиндексируют на 5,9%
Сахалинцев, которые пропали в море, до сих пор продолжают искать
Таиланд предупредил о прекращении регистрации туристов по Test and Go
Из Болгарии в Россию доставят обвиняемого в мошенничестве на 305 млн
Песков: Владимир Путин обладает высоким уровнем антител к COVID-19
В Telegram появились новогодние стикеры с балтийской нерпой
Глава «Вектора» допустил, что «омикрон» можно вывести ...