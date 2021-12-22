С 25 декабря из Петербурга будут осуществляться рейсы в Хургаду от компании «Аэрофлот»

С 25 декабря компания ПАО «Аэрофлот» запустит регулярные прямые рейсы в Хургаду из Санкт-Петербурга.

Рейсы в Хургаду будут осуществляться на самолетах Airbus A320. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Аэрофлот».

«Аэрофлот 25 декабря открывает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320», — отметили в пресс-службе.

С 20 декабря ПАО «Аэрофлот» уже выполняет рейсы в Шарм-эш-Шейх. Хургада станет вторым курортным направлением в Египте, куда можно полететь из Петербурга прямым рейсом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиасообщение с Россией Шарм-эш-Шейх и Хургада восстановили с 9 ноября. Помимо городов Египта, также были возобновлены авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.