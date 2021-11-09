Россия возобновляет полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября

Россия и Египет с сегодняшнего дня официально возобновляют чартерное авиасообщение, которого не было более пяти лет. Фото: Pixabay

Россия и Египет с сегодняшнего дня официально возобновляют чартерное авиасообщение, которого не было более пяти лет. Фото: Pixabay

Со вторника, с 9 ноября, Россия возобновила авиасообщение с двумя городами Египта. Полеты снова возможны в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Помимо городов Египта, также возобновляется авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение. Несмотря на то, что полеты в Австрию будут возобновлены уже во вторник, 9 ноября, правила въезда продолжают действовать. Если прививки нет, то придется отправиться на карантин, из которого, к слову, можно выйти досрочно, если ПЦР-тест, взятый на шестой день по прибытии, будет отрицательным.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября.