Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение

Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение
Авиасообщение откроется уже во вторник, однако правила въезда не отменят. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что полеты в Австрию будут возобновлены уже во вторник, 9 ноября, правила въезда продолжают действовать.

Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт в беседе с РИА Новости заявил, что правила въезда для всех россиян остаются прежними.

Отправиться в страну жители России имеют возможность также и по туристическим визам. При этом, антиковидные правила гласят, что прибывшие туристы обязаны предоставить сертификат о вакцинации одной из прививок, одобренных в ЕС или ВОЗ.

Если прививки нет, то придется отправиться на карантин, из которого, к слову, можно выйти досрочно, если ПЦР-тест, взятый на шестой день по прибытии, будет отрицательным.

Отечественные вакцины так и не признаны в станах Европейского союза и ВОЗ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября.

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