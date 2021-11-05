Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение

Несмотря на то, что полеты в Австрию будут возобновлены уже во вторник, 9 ноября, правила въезда продолжают действовать.
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт в беседе с РИА Новости заявил, что правила въезда для всех россиян остаются прежними.
Отправиться в страну жители России имеют возможность также и по туристическим визам. При этом, антиковидные правила гласят, что прибывшие туристы обязаны предоставить сертификат о вакцинации одной из прививок, одобренных в ЕС или ВОЗ.
Если прививки нет, то придется отправиться на карантин, из которого, к слову, можно выйти досрочно, если ПЦР-тест, взятый на шестой день по прибытии, будет отрицательным.
Отечественные вакцины так и не признаны в станах Европейского союза и ВОЗ.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября.