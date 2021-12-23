Счетная палата рассказала о минусах программы по обеспечению жильем молодых семей

Счетная палата рассказала о минусах программы по обеспечению жильем молодых семей
В Счетной палате объяснили, почему в очереди на жилье для молодой семьи можно постареть. Фото: pixabay.com

Формула расчета размера субсидий, предоставляемых регионам из федерального бюджета на социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий, не учитывает общую численность молодых семей, стоящих в очереди в ожидании этих выплат. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене Счетной палаты РФ, посвященном реализации в стране молодежной политики.

Поддержка молодым семьям оказывается по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Для расчета размера субсидии, получаемой из федерального бюджета, учитывается количество проживающих в регионе семей, которые претендуют на выплату, средняя рыночная стоимость одного кв. м жилья и предельный уровень софинансирования из федерального бюджета, который определяет правительство на конкретный год.

Как отметили в ведомстве, по причине того, что общая численность молодых семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в целом по стране и в отдельном регионе не учитывается, не представляется возможным рассчитать объем средств, который необходим для ликвидации накопленной очереди.

«Учитывая фактические объемы финансирования, для обеспечения всех молодых семей, состоящих в очереди на получение социальной выплаты, может потребоваться около 13 лет. Это не позволит части молодых семей воспользоваться своим правом на получение социальной выплаты в связи с возрастными ограничениями», — говорит аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, кто и когда получит выплаты, которые положены семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Представители региональных отделений соцзащиты сообщили, что многие родители начнут получать деньги за декабрь в ближайшие дни. Данные выплаты будут последними в уходящем году.

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Счетная палата рассказала о минусах программы по обеспечению жильем молодых семей
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