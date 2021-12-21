По 8000 рублей от соцзащиты: кто получит выплаты с 22 по 24 декабря

Стало известно, кто и когда получит выплаты, которые положены семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Представители региональных отделений соцзащиты сообщили, что многие родители начнут получать деньги за декабрь в ближайшие дни. Данные выплаты будут последними в уходящем году.

Россияне начнут получать деньги уже с 22 декабря. Это стало возможно благодаря дополнительному финансированию от государства. Выплаты будут приходить некоторым категориям россиян на карты, сообщает PRIMPRESS.

Дело в том, что многие семьи уже получили положенные средства в обычном порядке — в начале декабря. Но денег на всех не хватило. По этой причине было принято решение о дополнительном финансировании. Об этом ранее говорил премьер Михаил Мишустин. Политический деятель отметил, что на поддержку семей с детьми соответствующего возраста в регионы направлено более шести миллиардов рублей.

Специалисты сообщают, что местные власти уже должны были получить финансирование, а это значит, что выплаты скоро начнут поступать по назначению. Предположительно все пособия будут выплачены до 24 декабря. Деньги придут сразу на банковские карты, поэтому через пару дней можно проверять баланс.

Напомним, что право на получение данного пособия имеют родители, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. Весной этого года были введены новые правила, которые предоставляют родителям право обращаться за перерасчетом выплаты. Стандартное пособие предусмотрено в размере 50% от ПМ. Оно может быть увеличено до 75% и до 100% в зависимости от материального положения семьи.

В Москве стандартное пособие выплачивается в размере 7 725 рублей на ребенка. В увеличенном размере — 11 687 рублей и 15 582 рубля соответственно. Средний размер денежного довольствия по России — 5 600 рублей, максимальный размер — 11 200 рублей.

В связи с задержкой декабрьской выплаты многие родители интересуются, когда придет пособие за январь. Некоторые полагают, что из-за праздничных дней в начале года январские деньги придут в текущем месяце. Но власти о таком решении не объявляли. Скорее всего декабрьские выплаты будут последними в этом году для семей с детьми, остальные пособия начнут приходить в 2022 году.