В Сестрорецке тело убитой током девочки пролежало в ванной всю ночь

В Сестрорецке тело убитой током девочки пролежало в ванной всю ночь
Девочка скончалась в ванной комнате. Фото: Pixabay

В Курортном районе Петербурга мать обнаружила тело своей 14-летней дочери в ванной.

Инцидент произошел в Сестрорецке, в частном доме на улице Мосина. Ученицу седьмого класса нашли мертвой утром 22 декабря. На теле обнаружены следы поражения электротоком.

Как стало известно gazeta.spb.ru, девочка пошла в ванну вечером 21 декабря и взяла с собой телефон с зарядным устройством.

Мать обнаружила, что дочь до сих пор в ванной только утром.

Женщина сообщила о случившемся отцу дочери. Мужчина перенес тело в комнату, где бригада скорой помощи зафиксировала смерть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Саратовской области нашли замерзших детей. Один ребенок погиб, другой находится в медучреждении.

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