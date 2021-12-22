В саратовском селе в сугробе нашли двух замерзших детей, один умер

Несовершеннолетних нашли в заснеженном овраге села Прокудино. Фото: СУ СК по Ленобласти

Несовершеннолетних нашли в заснеженном овраге села Прокудино. Фото: СУ СК по Ленобласти

Детей обнаружили в сугробе оврага без верхней одежды, за жизнь малышки сейчас борются медики.

В Аткарском районе Саратовской области организована проверка трагедии с участием двух детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ региона. Несовершеннолетних нашли в заснеженном овраге села Прокудино раздетыми, говорится на сайте Саринформ.

Бригада скорой помощи зафиксировала смерть мальчика 2013 года, девочка 2016 года рождения с обморожениями доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего неизвестны, ведется проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства.

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