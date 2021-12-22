Метель и гололед: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в четверг

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в четверг, 23 декабря.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице будет идти снег и дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

23 декабря местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге похолодает до 11 градусов. В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти небольшой снег. Местами ожидается слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы будут доходить до сильного.