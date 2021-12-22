Метель и гололед: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в четверг

Метель и гололед: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в четверг
В Петербурге пойдет снег. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в четверг, 23 декабря.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице будет идти снег и дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

23 декабря местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге похолодает до 11 градусов. В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти небольшой снег. Местами ожидается слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы будут доходить до сильного.

гололедица метель новости СПб прогноз погоды снег


 

Новости партнеров
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метель и гололед: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в четверг
Ремонт Рыбацкого моста через Славянку выйдет в 254 млн рублей
Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» во Всеволожском районе
В Госдуме приняли закон об отмене обязательного техосмотра
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию о нарушении права на ...
10 000 рублей перед Новым годом: кто получит выплаты
На Московском шоссе столкнулись фура и самосвал
В Тосненском районе погибшего в массовом ДТП пришлось деблокировать