Владимир Путин: экономика России оказалась подготовленнее к вызовам коронавируса, чем у других стран

Владимир Путин: экономика России оказалась подготовленнее к вызовам коронавируса, чем у других стран
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

Экономика России, столкнувшись с вызовами коронавируса, все-таки оказалась более мобилизованной, чем многие другие развитые экономики мира. Россия восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, рост ВВП ожтдается 4,5% (сейчас 4,6%), урожай зерновых меньше из-за погоды, инвестиции в основной капитал 7,6%. Рекордные показатели в строительстве — 90 млн кв. метров — впервые такой результат в новейшей истории России.

Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, инфляция ожидается 8%, рост реальных доходов ожидается 3,5%, Уровень безработицы сейчас ниже допандемийного уровня — 4,3% сейчас. В пандемию был 4,7%. Это очень хороший показатель для экономики в целом, считает Путин.

Президент РФ отметил, что сальдо торгового баланса удвоилось — 184. Государственный внешний долг чуть сократился — 4%. Подросли международные резервы.

Однако продолжительность жизни сократилась — сейчас 70,1% , это один из результатов коронавирусной инфекции.

Владимир Путин назвал на пресс-конференции драйверы роста для России.

Во-первых, одной из важнейших задач в связи с сокращением продолжительность жизни является сбережение народа. Ведь обостряется важнейшая проблема — в сфере демографии. 146 млн для такой огромной территории совершенно недостаточно, считает Путин. К 2030-му году надо серьезно увеличить количество рабочих рук, отметил он.

Второе — развитие инфраструктуры. 500 млрд рублей сейчас идет из бюджета на развитие инфрастрауктуры напрямую. В рамках нацпроектов — 400 с лишним миллиардов. Из фонда нацблагосостояния планируется направить 2,5 трлн.

Третий драйвер, сказал президент, — это повышение производительности труда. Это целый набор программ, они уже все сверстаны.

большая пресс-конференция Владимира Путина владимир путин президент РФ экономика


 

Новости партнеров
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин: экономика России оказалась подготовленнее к вызовам ...
Петербургские подводные археологи достали в Финском заливе парики ...
Владимир Путин: России нужен уровень вакцинации под 80%
Шнуров рассказал, какой вопрос задаст Путину на пресс-конференции
Журналистов на пресс-конференции Путина опыляют серебром
Вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова отправили в отставку
Рособрнадзор не станет упрощать ЕГЭ в следующем году из-за условий пандемий
Собчак ждет начала конференции с Путиным вся в красном