Владимир Путин: экономика России оказалась подготовленнее к вызовам коронавируса, чем у других стран

Экономика России, столкнувшись с вызовами коронавируса, все-таки оказалась более мобилизованной, чем многие другие развитые экономики мира. Россия восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, рост ВВП ожтдается 4,5% (сейчас 4,6%), урожай зерновых меньше из-за погоды, инвестиции в основной капитал 7,6%. Рекордные показатели в строительстве — 90 млн кв. метров — впервые такой результат в новейшей истории России.

Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, инфляция ожидается 8%, рост реальных доходов ожидается 3,5%, Уровень безработицы сейчас ниже допандемийного уровня — 4,3% сейчас. В пандемию был 4,7%. Это очень хороший показатель для экономики в целом, считает Путин.

Президент РФ отметил, что сальдо торгового баланса удвоилось — 184. Государственный внешний долг чуть сократился — 4%. Подросли международные резервы.

Однако продолжительность жизни сократилась — сейчас 70,1% , это один из результатов коронавирусной инфекции.

Владимир Путин назвал на пресс-конференции драйверы роста для России.

Во-первых, одной из важнейших задач в связи с сокращением продолжительность жизни является сбережение народа. Ведь обостряется важнейшая проблема — в сфере демографии. 146 млн для такой огромной территории совершенно недостаточно, считает Путин. К 2030-му году надо серьезно увеличить количество рабочих рук, отметил он.

Второе — развитие инфраструктуры. 500 млрд рублей сейчас идет из бюджета на развитие инфрастрауктуры напрямую. В рамках нацпроектов — 400 с лишним миллиардов. Из фонда нацблагосостояния планируется направить 2,5 трлн.

Третий драйвер, сказал президент, — это повышение производительности труда. Это целый набор программ, они уже все сверстаны.