Владимир Путин: надо показывать людям, как работают современные мусороперерабатывающие заводы

Мусорная реформа в России в целом, несмотря на все должности, двигается. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Online47
По его словам, на этом пути одна из ключевых задач — создать операторов. Они созданы практически во всех регионах и начали работать.
Также одна из задач – обеспечить раздельный сбор мусора. «Где-то с опережением на 40% плана идем. То же касается и объектов, где перерабатываются отходы. Это же касается и новых полигонов», — отметил Владимир Путин.
Мусор надо куда-то девать, заявил Путин. Есть несколько вариантов – переработать, сжигать. Какой-то мусор должен размещаться на полигонах подальше от жилья.
«Конечно, всегда есть вопрос, как объяснить людям. Но надо показывать, какие есть современные мусороперерабатывающие заводы. Например, в центре крупных городов в Японии, в миллиониках, такие заводы работают. И на экологию практически не оказывают влияния. Надо разъяснять. Рабочие места, уровень зарплаты – надо идти по этому пути, и тогда консенсус будет найден», — считает президент РФ.