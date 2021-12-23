Владимир Путин: надо показывать людям, как работают современные мусороперерабатывающие заводы

Мусорная реформа в России в целом, несмотря на все должности, двигается. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Online47

По его словам, на этом пути одна из ключевых задач — создать операторов. Они созданы практически во всех регионах и начали работать.

Также одна из задач – обеспечить раздельный сбор мусора. «Где-то с опережением на 40% плана идем. То же касается и объектов, где перерабатываются отходы. Это же касается и новых полигонов», — отметил Владимир Путин.

Мусор надо куда-то девать, заявил Путин. Есть несколько вариантов – переработать, сжигать. Какой-то мусор должен размещаться на полигонах подальше от жилья.